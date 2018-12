Suivez le choc Dortmund-Gladbach en direct (LIVE commenté 20h30)

Ce vendredi soir, à 20h30, place au choc de la Bundesliga ! En effet, le Borussia Dortmund, leader de la compétition, accueille le Borussia Monchengladbach, deuxième.

Les visités, avec notre compatriote et métronome Axel Witsel, ne comptent qu’une seule défaite, subie lors de la dernière rencontre face à Dusseldorf, et pointent en tête avec six longueurs d’avance. En face, Gladbach, avec son patron Thorgan Hazard, réalise une superbe saison.

Qui s’imposera dans ce duel ? Réponse dès 20h30 en direct commenté.