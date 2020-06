Stuttgart, avec Orel Mangala, de retour en Bundesliga

Stuttgart, où évolue Orel Mangala, a obtenu sa promotion en Bundesliga à l'issue de la 34e et dernière journée de la deuxième division allemande, dimanche. Malgré une défaite 1-3 contre Darmstadt, Stuttgart a conservé sa deuxième place, qui vaut une promotion directe parmi l'élite.

Les 'Schwaben' seront de retour en Bundesliga après une seule saison en D2. Dimanche, Dursun (32e) a donné l'avantage à Darmstadt. Mario Gomez, l'ancien attaquant du Bayern Munich et de la 'Mannschaft', a égalisé (42e). En seconde période, Bader (53e) et Kempe (88e) ont offert la victoire aux visiteurs. Titularisé, Mangala a été remplacé à la 58e minute. Le jeune Belge, 22 ans, a été un élément important du VfB, puisqu'il a disputé 29 rencontres, dont 23 comme titulaire, marquant un but et délivrant trois assists.

Stuttgart termine la saison avec 58 points. Son poursuivant au classement, Heidenheim (55) a été battu 3-0 par l'Arminia Bielefeld, champion de cette saison de D2 avec 68 unités. Heidenheim disputera le barrage contre le Werder Brême, 16e de la D1, pour décrocher le dernier ticket en vue de la prochaine Bundesliga.

Quatrième, Hambourg (54) n'a pas profité du faux pas d'Heidenheim. Le HSV a concédé une lourde défaite, 1-5, face à Sandhausen. Hambourg, l'un des clubs historiques du football allemand, vivra une troisième saison dans l'antichambre de l'élite.