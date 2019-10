Parmi les rivalités les plus bouillonnantes du football actuel, on pointera évidemment le derby de la Ruhr entre Schalke et Dortmund. Une proximité territoriale, des supporters qui ne s'apprécient guère, deux équipes plutôt en forme sur le plan purement sportif, bref tous les ingrédients sont à nouveau réunis pour assister à une belle rencontre ce samedi. Surtout que lors de la dernière confrontation en avril dernier, Schalke avait commis l'affront de s'imposer largement sur le terrain du rival jaune et noir (2-4).

Dans une Bundesliga plus serrée que jamais (9 équipes en deux points !), le duel entre deux poids lourds du football allemand risque de faire des étincelles.. Début des hostilités dès 15h30. La rencontre est à vivre en direct sur notre site.