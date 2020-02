Schalke 04 mis à l'amende pour le comportement raciste de ses supporters face au Hertha

Schalke 04 a été condamné à payer une amende de 50.000 euros pour le comportement raciste de ses supporters lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne de football face au Hertha Berlin (victoire 3-2 après prolongations), a annoncé la fédération allemande ce mardi.

Schalke 04 avait décroché sa qualification dans un duel disputé face au Hertha Berlin. Benito Raman avait inscrit le but de la victoire en prolongations sur un contre rondement mené. Mais durant cette rencontre, Jordan Torunarigha, le joueur du Hertha, a été victime de cris de singe de la part des supporters locaux.

Torunarigha avait d'ailleurs dû quitter le terrain après avoir écopé une deuxième carte jaune pour avoir lancé une cagette de bidons de boisson vers la ligne de touche. Après la rencontre, une plainte avait été déposée à la police pour racisme.

Selon la commission de discipline de la DFB, la fédération allemande, les cris de singes ont bel et bien été entendus durant la rencontre. Schalke peut utiliser une partie de l'amende pour financer des projets contre le racisme et la discrimination. Le club de Gelsenkirchen écopera également d'une sanction plus lourde en cas de récidive.