Rummenigge dit « oui » à Kovac pour la saison prochaine

Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern Munich, a confirmé que Niko Kovac serait encore sur le banc du Bayern Munich la saison prochaine. « Pour nous ça n'a jamais été une question de savoir s'il resterait entraîneur ou non », assure-t-il.



"C'était une curieuse saison, nous avons bien commencé et après ça n'a plus très bien marché. Mais dans les matches retours l'équipe a joué un bon football. L'équipe a été formidable aujourd'hui, avec Neuer nous avons un géant dans les buts. On ne peut pas mieux jouer que Neuer aujourd'hui. (si Kovac va rester) Oui pour Niko Kovac, mais nous n'avions jamais dit le contraire. Mais au final il faut aller chercher les titres, c'est ce qu'on attend de nous tous et aussi de l'entraîneur. Mais pour nous ça n'a jamais été une question de savoir s'il resterait entraîneur ou non".