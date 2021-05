Robert Lewandowski inscrit un 41e but en Bundesliga et bat le record de Gerd Müller (vidéo)

Robert Lewandowski inscrit un 41e but en Bundesliga et bat le record de Gerd Müller - Bundesliga -... Robert Lewandowski est le nouveau recordman de buts en Bundesliga sur une saison ! Le joueur polonais a inscrit son 41e but… Il bat de cette façon le vieux record détenu par Gerd Müller depuis près 50 ans. "Lewi" a inscrit le cinquième but du Bayern lors de cette dernière journée du championnat allemand qui a notamment vu Hansi Flick dire adieu à l’équipe avec laquelle il a tout gagné. Tout comme Javi Martinez et David Alaba… tout ça dans une émotion difficilement contenue. Avant de recevoir le trophée de champions de la Bundesliga. De grands moments pour le Bayern, encore une fois.