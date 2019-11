Robert Lewandowski est-il le meilleur numéro neuf du monde ?

Surtout que sur la scène européenne, Lewa ne redescend pas de son nuage. En quatre rencontres, toutes remportées par le Bayern, il a planté six roses salvatrices. Si vous ajoutez un petit but en Coupe d’Allemagne, vous obtenez donc 23 buts en 18 matches, soit un ratio d’1,27 buts/match.

Jugez plutôt par vous-mêmes. En 11 rencontres de Bundesliga, Lewandowski a planté seize banderilles. Un but toutes les...60 minutes, donc. L’artilleur polonais a même réalisé l’exploit d’inscrire un but lors de tous les matches de Bundesliga jusqu’à présent cette saison, un record bien évidemment. Son dernier doublé en date, pour enfoncer son ancien club, Dortmund, a marqué les esprits.

Le meilleur numéro neuf du monde ?

Robert Lewandowski, ovni au pays des buteurs - © GUENTER SCHIFFMANN - AFP

Et alors que nous vivons à une époque où il est bon ton de comparer les joueurs, de faire des classements pour déterminer qui est le meilleur dans sa catégorie, prenons le temps d’analyser les saisons de ses principaux “concurrents” : Kun Aguero, Harry Kane, Karim Benzema, Edinson Cavani, Mauro Icardi ou Romelu Lukaku. On exclut volontairement des joueurs comme Roberto Firmino, Luis Suarez et les deux extra-terrestres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ne sont pas des “purs” numéros neuf.

Joueurs Nombre de buts (matches) Ratio Robert Lewandowski ↗ 23 buts (18) 1,27 Mauro Icardi 9 buts (10) 0,91 Kun Aguero 13 buts (15) 0,86 Karim Benzema 11 buts (15) 0,73 Harry Kane 10 buts (15) 0,66 Romelu Lukaku 9 buts (15) 0,6 Edinson Cavani ↘ 2 buts (8) 0,2



Ce qui saute immédiatement aux yeux, c’est que Robert Lewandowski est le seul attaquant à franchir la barre symbolique d’un but par match. Son concurrent le plus féroce cette saison se nomme Mauro Icardi, parfaitement acclimaté à son nouvel environnement parisien. A leurs trousses, trois buteurs racés Kun Aguëro, Karim Benzema et Harry Kane. Derrière, Romelu Lukaku réalise un début de saison plus qu’honorable alors qu’Edinson Cavani traîne sensiblement la patte.

Robert Lewandowski, soldat toujours au rendez-vous

Il est, certes difficile de comparer ces joueurs, tant leur style de jeu diffère, en fonction de leurs capacités, de leur équipe ou du championnat dans lequel ils évoluent. Mais force est de constater que, saison après saison, Lewandowski impressionne par sa régularité. Analysez ce tableau. Il indique le nombre de buts inscrits par nos sept attaquants ces cinq dernières saisons. Le gouffre qui sépare Lewandowski (1er) du reste de la meute menée par Cavani, est énorme.

Joueurs Nombre de buts inscrits ces 5 dernières saisons Robert Lewandowski 189 Edinson Cavani 139 Harry Kane 138 Kun Aguero 137 Romelu Lukaku 102 Karim Benzema 100 Mauro Icardi 97

Pour aller plus loin, Lewandowski est le seul, avec Messi et Cristiano Ronaldo, à avoir empilé plus de 40 buts lors des cinq saisons écoulées. Depuis 2015, il a toujours planté au moins 22 buts par saison en Bundesliga. Il est le meilleur buteur étranger de l’histoire du championnat allemand.

Élire le meilleur attaquant du moment reste évidemment un choix subjectif, bercé par une notion affective. Mais dans un univers de buteurs toujours plus concurrentiel, l’efficacité et la régularité sont de sérieux plus sur le CV d’un Robert Lewandowski au sommet de son art. Alors est-il le meilleur attaquant du moment ?