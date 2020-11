Robert Lewandowski a reçu un Ballon d'Or… en Lego

Les organisateurs ont décidé de ne pas décerner de Ballon d’Or en cette année 2020 marquée du sceau du Covid-19. Mais certains fans de Robert Lewandowski ont estimé qu’il méritait de décrocher la récompense suprême et lui ont offert une réplique du trophée… en Lego.



Le serial buteur polonais a poussé le seconde degré jusqu’à poser fièrement avec la construction en petites briques jaunes sur son compte Instagram.



Vainqueur du championnat, de la Coupe d’Allemagne et de la Ligue des Champions, l’attaquant du Bayern sort d’une saison pleine sur le plan collectif.



Sur le plan individuel, il a affolé les stats et a largement contribué aux succès de son équipe. Ses 55 buts en 47 rencontres lui ont permis d’être désigné meilleur buteur de Bundesliga et de C1.



Il est reparti sur les mêmes bases avec 13 réalisations en 11 matches.