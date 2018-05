Robben et Rafinha prolongent d'un an au Bayern

L'ailier néerlandais de 34 ans Arjen Robben et le latéral d'origine brésilienne Rafinha vont prolonger d'un an leurs contrats avec le Bayern Munich, a annoncé le club vendredi.

"Le président du directoire du Bayern Karl-Heinz Rummenigge et le directeur sportif Hasan Salihamidzic se sont entendus" avec Robben et avec le germano-brésilien de 32 ans "pour prolonger leur contrat d'un an jusqu'au 30 juin 2019", indique le Bayern, qui précise que la signature interviendra dans les prochains jours.

"Tant Robben que Rafinha tiennent une place importante dans nos plans pour la saison prochaine", a assuré Salihamidzic.

Robben est arrivé au Bayern en 2009 et a remporté sept titres de champion et quatre coupes d'Allemagne, ainsi que la Ligue des champions 2013. C'est lui qui avait marqué le but vainqueur en finale de la C1 cette année-là contre le Borussia Dortmund.

Il est, au même titre que Franck Ribéry, un joueur emblématique du club, dont il incarne la soif de victoire et l'esprit de combativité. Son physique fragile l'a cependant obligé assez régulièrement à des pauses pour soigner des blessures.

Rafinha, arrivé au Bayern en 2011 et déjà six fois champion d'Allemagne, n'occupe pas la même place dans le cœur des fans du Bayern. Cette saison, il a en général été un deuxième choix comme latéral gauche ou droit, derrière les titulaires Joshua Kimmich et David Alaba.