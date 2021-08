Rien ne va plus au Werder Brême : les joueurs contraints… de payer leurs repas eux-mêmes

Les temps sont très durs pour le Werder Brême. Ancien club mythique de Bundesliga et quatre fois champion d’Allemagne, le Werder végète aujourd’hui en 2e Bundesliga, bien loin des strass et paillettes d’autrefois. Résultat, les mannes financières du club sont désespérément vides et Brême est ainsi contraint de faire de drastiques coupes budgétaires.

En plus de se séparer des rares joueurs bankables qui garnissaient encore ses rangs, le Werder tente d’économiser là où il peut. La preuve, selon les informations du média allemand Bild, le club n’allouerait plus que 50.000 annuels au budget cuisine. Mais pour que les joueurs et les membres du staff puissent encore bénéficier d’une nourriture de qualité, il aurait été demandé à tout le monde de prêter main-forte en mettant 200 euros tous les mois.

Et, toujours selon Bild, ce ne serait que le début. Le club songerait également à… ne plus utiliser que l’avion que pour les rares déplacements qui le nécessitent vraiment. En d’autres termes, le Werder risque de faire tous ses déplacements en bus dans un futur plus ou moins proche. Triste réalité d’un club passé du sommet de la Bundesliga à l’anonymat financier et médiatique de l’antichambre du football allemand.