Reprise du Foot en Allemagne : ça passe ou ça casse !

A 15h30 précise cet après-midi le championnat d’Allemagne de foot redémarre après deux mois de confinement. C’est le premier des cinq grands d’Europe. Tous les matches se joueront à huis clos et sous haute surveillance sanitaire. L’enjeu est énorme, la préparation a été intense et minutieuse. Tous les joueurs, entraîneurs et staff des équipes ont été mis en quarantaine pendant une semaine pour cette reprise. Deux entraîneurs seront interdits de stade pour avoir enfreint cette règle : Heiko Herrlich d’Augsbourg est sorti de son hôtel pour aller acheter du dentifrice en ville et Urs Fischer a quitté volontairement son groupe suite à un deuil familial. D’autres règles devront être scrupuleusement respectées ; pas question de fêter un but avec des embrassades ou accolades, seul un bref contact du coude ou du pied est autorisé. Interdiction également de cracher sur le terrain.

La FIA autorise cinq changements de joueurs par match pour éviter les blessures musculaires car les acteurs manquent d’entraînement. Les joueurs remplaçants, l’entraîneur et les membres du staff doivent porter un masque durant toute la partie.

Les spectateurs sont bien sûr interdits dans les stades et les instances du foot ont déclaré que s’il y avait des rassemblements de supporters aux abords des stades, le championnat pourrait alors être rapidement remis à l’arrêt.

Certains clubs ont décidé de garnir les gradins de supporters en carton pour faire illusion. Le match au sommet entre le Borussia Dortmund de Thorgan Hazard et Axel Witsel, blessé, deuxième du championnat à quatre points du Bayern de Munich et Schalke 04 sixième aurait dû se jouer devant 80.000 fans, il y aura maximum tois cents personnes dans le stade.

Voilà le prix à payer pour cette reprise de championnat qui suscite beaucoup de questions et de critiques dans la population. Selon un sondage effectué cette semaine, 56% des Allemands ne sont pas favorables à ce retour de la compétition. Ils s’étonnent également des nombreux tests effectués dans les équipes qui privent donc d’autres personnes de se tester.

Il y a bien sur aussi un énorme enjeu économique et financier, les clubs vont récupérer 300.000.000 d’euros des droits de télévision. Le détenteur de ces droits a décidé d’offrir la diffusion des deux prochaines journées de championnat.

Kristof Ramjoie , journaliste sportif à la BRF est également sceptique sur ce retour du foot :"Il y a un goût amer sur cette reprise avec de nombreuses discussions. Le foot recommence tandis que les autres sports ne reprennent pas. Bien sur de nombreuses personnes sont en demande et le foot distrait. Il faut savoir que le foot en Allemagne est une véritable machine industrielle. J’espère que ça va passer mais je crains un peu que ça casse. En tout cas, on va parler longtemps de cette reprise"

Bonheur des nombreux supporters, crainte d’une grande partie de la population, on verra dans quelques jours si la pandémie reprend ou pas. De toute façon, des milliers de fans vont vibrer pour leur équipe favorite ce samedi et ce dimanche.