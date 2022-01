Remonté, Haaland critique le comportement des dirigeants de Dortmund : "Ils me poussent à prendre une décision"

Monstrueux depuis son arrivée à Dortmund, Erling Haaland attise logiquement les convoitises des plus grands clubs européens. Sur les tablettes du Real, de Manchester City ou de Barcelone, entre autres, le Norvégien ne devrait donc logiquement pas s'éterniser au BVB, où il semble déjà avoir fait le tour de la question.

À quelques mois d'un mercato estival qui risque de valoir son pesant de cacahuètes, la question est donc sur les lèvres de tous les observateurs : Où atterrira le colosse norvégien ?

Conscients qu'ils risquent de perdre leur diamant l'été prochain, les dirigeants de Dortmund commencent, eux, à perdre patience. C'est en tout cas ce qu'on croit comprendre quand on analyse les déclarations d'Haaland au micro de Via Play Football, média norvégien : "Ces six derniers mois, je n'ai rien dit concernant mon avenir par respect pour le club. Mais depuis quelques temps, ils me poussent à prendre une décision.

Je veux seulement me concentrer sur le football mais c'est impossible. Ce n'est pas le moment idéal pour prendre de telles décisions, on est dans une phase importante de la saison. Mais Dortmund me met la pression."

Alors que le divorce sportif pourrait être consommé dès cet été, on sent poindre des tensions entre le joueur et sa direction. Une direction qui espère remporter le jackpot au moment de la revente. Dans le contrat d'Haaland, une clause évoque un montant entre 75 et 90 millions d'euros. De quoi atténuer la déception des dirigeants allemands ?