"Remets-toi vite Chaloupe", l’hommage des joueurs de Dortmund à Axel Witsel

Axel Witsel s’est blessé gravement au tendon d’Achille, le week-end dernier. Le médian, passé sur le billard en début de semaine, n’a pas été oublié par ses coéquipiers.



Les joueurs du Borussia Dortmund portaient tous un t-shirt avec un message de soutien à notre compatriote lors de l’échauffement avant d’affronter Mayence. "Get well soon, Chaloupe (son surnom)", peut-on lire en jaune sur fond noir. "Remets-toi vite", en version française.