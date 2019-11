Raman régale avec une puissante frappe en lucarne face à l'Union Berlin, Schalke rejoint Gladbach en tête

Schalke 04 a rejoint le leader du Championnat d'Allemagne après sa victoire dans les dernières minutes 2 à 1 devant l'Union Berlin, vendredi, en ouverture de la 13e journée qui verra Mönchengladbach accueillir Fribourg dimanche et le Bayern Munich hôte de Leverkusen samedi. Avec 25 points, comme Gladbach, Schalke n'est devancé qu'à la différence de buts (+8 contre +11 aux leaders), mais il exclut provisoirement du podium le Bayern Munich, le multiple tenant du titre étant devancé par le RB Leizig pour la 3e place, également à la différence de buts.

Benito Raman a inscrit le premier but du match. Le Belge, bien placé à l'entrée du rectangle, a décoché une frappe puissante imparable pour le gardien adverse après 26 minutes de jeu.

Le deuxième but de la rencontre est arrivé des pieds d'une ancienne connaissance du championnat belge. Marcus Ingvartsen, l'ancien de Genk, a converti un penalty pour égaliser à la 36ème minute.

Poussés par près de 62.000 spectateurs, les joueurs de la Ruhr sont parvenus à marquer le deuxième but, synonyme de 7e victoire de la saison et d'une place de coleader. Idéalement lancé par Amine Harit, le meilleur buteur du club (6 buts), Suat Serdar a fait lever le stade Veltis Arena comme un seul homme (86e) grâce à son 5e but en Bundesliga.

Samedi, Dortmund, corrigé à Barcelone en Ligue des champions, tentera de repartir de l'avant à Berlin, face au Hertha: l'avenir de son entraîneur Lucien Favez est en balance, et une nouvelle défaite sonnera probablement le glas du technicien suisse.

Enfin, le RB Leipzig rendra visite à la lanterne rouge Paderborn qui ne s'est imposé qu'une seule fois devant son public en 12 rencontres, mais a manqué de créer l'exploit récemment à Dortmund.