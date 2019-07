Raman plante l'un des ... 20 buts de Schalke contre Bottrop

Benito Raman a participé au festival offensif de Schalke 04 : 1-20 ! Le club allemand a fait joujou avec le Vfb Bottrop, équipe de Ligue régionale, et le nouveau N.9 des Koningsblauw a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.



Raman a ajusté le gardien adverse après un joli une-deux avec Mercan juste avant la pause (à 3'20'' dans la vidéo). Notre compatriote a inscrit le 10e but de son équipe. 10 autres suivront. Burgstaller a signé un quintuplé. Et la seule réalisation du Vfb est au auto-but de Nastasic.