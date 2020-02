Que faisait Haaland avant d'empiler les buts ? De la musique

Véritable révélation de Salzbourg, Erling Braut Haaland a débarqué au Borussia Dortmund à la fin du mois de décembre dernier. L’impressionnant talent norvégien a déjà planté 8 buts en 4 rencontres et il risque bien de ne pas s’arrêter là…

Agé de 19 ans, l’attaquant né à Leeds a aussi connu un 'parcours' dans la musique. En effet, une vidéo refait surface sur internet depuis quelques heures. On y voit Haaland chanter et danser dans un groupe de musique avec deux amis. Le garçon se débrouille, mais possède beaucoup plus de talents sur une pelouse.