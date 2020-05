Projet d'accord pour relancer la Bundesliga en mai

L’Allemagne compte autoriser la reprise du championnat de football en mai. Un projet d’accord entre Angela Merkel et les régions est sur la table, affirme l'AFP.

La reprise des matches en première et deuxième division, pour "limiter le dommage économique", est jugée "acceptable" à partir d'une date en mai qui devrait être précisée lors d'une conférence téléphonique ce jour, selon ce document, les médias allemands évoquant le 21 mai.

La Bundesliga serait le premier grand championnat à reprendre en Europe. Alors que des pays comme la France (Ligue 1) et les Pays-Bas (Eredivisie) ont déjà acté la fin de la compétition et que la Belgique devrait suivre cette voie. L’Espagne, l’Angleterre et l’Italie semblent eux déterminés à terminer la saison actuelle.



Les clubs allemands ont déjà repris l’entraînement de manière individuelle et les joueurs et les membres des encadrements ont été testés. Plusieurs cas positifs ont été mis en lumière : 10 au total pour les équipes de première et de deuxième division. Parmi eux trois ont été décelés à Cologne et deux à Möchengladbach.