Pressenti chez les Diables, Orel Mangala est out pour plusieurs semaines

Sorti sur blessure dimanche face à Hoffenheim, Orel Mangala sera absent des terrains "pour une durée indéterminée", a annoncé lundi son club Stuttgart. Le joueur de 22 ans souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse.

Mangala a disputé 27 rencontres cette saison avec Stuttgart et a inscrit un but et délivré trois assists. Avec seulement un match manqué cette saison, le Bruxellois est l'un des principaux joueurs de l'actuel 10e de Bundesliga.

Une blessure qui tombe mal pour le milieu défensif qui aurait pu être appelé par Roberto Martinez, le sélectionneur national, pour les trois rencontres des Diables Rouges en mars. Notamment pour remplacer Axel Witsel, blessé.

La Belgique entame sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022 le 24 mars avec la réception du pays de Galles à Louvain. Les Diables Rouges se rendront ensuite en République tchèque (27 mars) puis accueilleront la Biélorussie (30 mars) encore à Louvain.