Premier trophée pour le Bayern Munich qui remporte la Supercoupe d’Allemagne face à Dortmund

Le Bayern Munich aura été trop fort ce mardi soir et remporte la Supercoupe d’Allemagne 1-3 pour la deuxième année consécutive face au Borussia Dortmund, son grand rival en Bundesliga. Pourtant Dortmund y a cru. Menés, Marco Reus et les siens vont pourtant revenir à un but. Mais un grand Lewandowski, auteur d’un doublé, va anéantir tout espoir de retour et offrir un premier trophée à Julian Nagelsmann. Axel Witsel, seul Belge sur la pelouse, aura joué toute la rencontre dans un rôle de défenseur central.

Résumé du match :

C’est dans un schéma en 4-4-2 que Dortmund décide de commencer la rencontre où un seul Belge est présent. Axel Witsel occupe un des deux postes de la défense centrale.

Une défense qui va être mise fortement à contribution dans ces 45 premières minutes. Car le Borussia tente de construire de l’arrière, mais le pressing du Bayern fort présent embête les joueurs de Marco Rose qui commettent pas mal d’erreurs.

Heureusement pour eux, le Bayern Munich n’en profite pas, malgré un excellent Serge Gnabry. Si le Bayern est bien présent devant, il ne faut pas oublier non plus que Dortmund dispose d’atouts offensifs. Notamment avec leur capitaine, Marco Reus, qui va s’offrir la plus belle occasion de la première période. Mais le capitaine loupe son face-à-face avec un Manuel Neuer vigilant qui effectue un arrêt énorme.

Grâce à leur gardien, le Bayern peut se concentrer sur son attaque. Une attaque qui continue à se créer pas mal d’occasions.

À la 41e, le Bayern Munich va enfin être récompensé de ses efforts. Sur un centre de Gnabry, Robert Lewandoswski, qui vient de la 2e ligne, propulser la balle de la tête au fond des filets. C’est 0-1 à la mi-temps.

La seconde période recommence très mal pour Dortmund. Car le Bayern va à la 50e doubler la marque via Müller.

Pourtant Dortmund n’abdique pas et tente de s’accrocher. Si Haaland voit son but annulé pour hors-jeu, le but va venir d’un autre joueur. Marco Reus, esseulé, envoie une frappe imparable dans la lucarne de Neuer et redonne de l’espoir à son équipe à la 65e.

Un espoir qui ne va pas durer très longtemps. Il faut moins de 10 minutes pour que le Bayern, pourtant dominé, reprenne deux buts d’avance via l’inévitable Lewandowski.

Ce but va assommer le Borussia qui ne va plus revenir. Le Bayern Munich s’impose et remporte la Supercoupe. Ce trophée est aussi le premier pour son nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann.