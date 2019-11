Premier but avec Dortmund pour Thorgan Hazard, aussi à l'assist

Thorgan Hazard a inscrit son premier but avec le Borussia Dortmund en Bundesliga contre Wolfsburg (3-0). Il a montré la voie aux siens en débloquant le marquoir avant de délivrer un assist pour Guerreiro six minutes plus tard. Mario Gotze a scellé le score à la 88e sur penalty. Axel Witsel est monté au jeu à 20 minutes de la fin.

Cette jolie performance du Belge permet à Dortmund de prendre la deuxième position au classement derrière Monchengladbach et devant Leipzig (large vainqueur 8-0 face à Mainz).