Petits ponts, talonnade : le bijou de début d'année en Bundesliga

Sans aucun doute le plus beau but de 2021. Vous me direz, ce n’est pas bien difficile, mais celui-ci est tout simplement magnifique.

En Bundesliga, Frankfurt accueille le Bayer Leverkusen ce samedi après-midi dans le cadre de la 14e journée de championnat. Et pour bien commencer l’année, les joueurs du Bayer ont décidé de nous régaler. Neuf minutes de jeu, Nadiem Amiri s’appuie sur le jeune Florian Wirtz qui lui redonne le ballon en profondeur d’une subtile passe lobée. Amiri contrôle alors en un temps et fait glisser le ballon entre les jambes de Erik Durm avec un brin de réussite, avant de crucifier le gardien de Frankfurt à l’aide d’une talonnade. Kevin Trapp ne peut qu’admirer le ballon lui passant entre les jambes (0-1).

Mais marquer un beau but n'assure pas la victoire. L'Eintracht Frankfurt finit par s'imposer 2-1 grâce au but de Amin Younes et à l'auto-goal de Edmond Tapsoba.