Patrick Vieira: "Wenger au Bayern, ce serait une très bonne chose"

"Wenger au Bayern, ce serait une très bonne chose", a estimé mercredi Patrick Vieira, entraîneur de l'OGC Nice (L1) et ancien capitaine d'Arsenal (1998-2005), au sujet de l'éventuelle arrivée au club bavarois d'Arsène Wenger, son coach chez les "Gunners" londoniens.

Interrogé lors du point presse niçois sur la rumeur faisant du technicien alsacien, 70 ans, sans club depuis 16 mois, le successeur de Niko Kovac à la tête des Munichois, Patrick Vieira a estimé que cette alliance pourrait fonctionner.

"Arsène Wenger a démontré à Arsenal sa capacité à construire quelque chose dans le foot. Et une équipe. Compte-tenu de sa personnalité et de sa vision du foot, le Bayern et Arsène, ce ne serait pas mal du tout pour le football", a-t-il insisté.