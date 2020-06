Passeur et "voleur" de but, Lukebakio mène le Hertha Berlin vers la victoire contre Leverkusen

Le Hertha Berlin s'est imposé face au Bayer Leverkusen lors de la 33e journée de Bundesliga grâce à un Dodi Lukebakio décisif. Notre compatriote, passeur décisif sur le but d'ouverture de Matheus Cunha (22e), s'est chargé lui-même du 2-0 (54e). Dedryck Boyata a joué toute la rencontre dans l'axe de la défense.



L'ancien joueur d'Anderlecht et de Charleroi fait grimper ses stats personnelles. Il affiche 7 buts et 7 assists en championnat pour sa première saison berlinoise.



Leverkusen a eu la possession (61%), a plus tiré au but autant que son adversaire mais il s'est montré beaucoup moins précis (seulement deux envois cadrés). Le Hertha a utilisé la vivacité de ses avants pour faire la différence. Cunha a actionné le marquoir après une très jolie séquence de passes. Parti dans la profondeur, Lukebakio a créé un déséquilibre et a intelligemment servi son équipier en retrait.