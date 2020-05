Paderborn - Dortmund : le BVB à la relance, Hazard titulaire, Witsel sur le banc (LIVE commenté dimanche 18h)

Ce dimanche, Dortmund se déplace à Paderborn dans le cadre de la 29e journée de Bundesliga. Un BVB qui aura à coeur de se racheter après après la douloureuse défaite à domicile face au Bayern le week-end précédent (0-1). Un revers qui a accentué l'écart de points entre les deux équipes, le Bayern possédant désormais 7 points d'avance sur Dortmund alors qu'il n'en reste plus que 18 à distribuer.

Le BVB n'a donc pas le droit à l'erreur, d'autant plus qu'il affronte Paderborn, lanterne rouge de Bundesliga, qui n'a plus gagné depuis la 19e journée. Axel Witsel - qui reste sur le banc pour débuter le match alors qu'il a joué quelques minutes en semaine - Thorgan Hazard&co parviendront-ils à rafler les trois points pour rester dans le sillage du Bayern ? On notera au passage qu'Erling Haland, blessé au genou droit, sera lui absent. Début des hostilités et de notre direct commenté à 18 heures.