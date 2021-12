Onzième de Bundesliga, Leipzig se sépare de son entraîneur Jesse Marsch

Les mauvais résultats ont coûté son emploi à Jesse Marsch. Le coach américain a été licencié par le RB Leipzig, vice-champion d’Allemagne de football, dimanche. L’entraîneur de 48 ans était arrivé cet été en remplacement de Julian Nagelsmann, parti au Bayern Munich.

Vendredi soir, le club a ouvert la quatorzième journée de Bundesliga par une défaite 2-1 à l’Union Berlin. Taiwo Awoniyi, ex-Gantoise et Mouscron, avait ouvert le score pour les Berlinois après six minutes, mais les visiteurs ont égalisé peu après par Christopher Nkunku (13e). À la 57e minute, Timo Baumgartl a infligé à leurs visiteurs d’un soir leur troisième défaite consécutive en championnat. Le vice-champion allemand, durement touché par les blessures et une épidémie de coronavirus la semaine dernière, a chuté à la onzième place du classement (18 pts en 14 matchs). Le président du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, a fait comprendre immédiatement après le match que la défaite ne serait pas sans conséquences. Deux jours plus tard, Marsch, qui est toujours à l’isolement à cause d’une infection au Covid-19, a été licencié.

En Ligue des Champions, le RB Leipzig a repris l’espoir de poursuivre sa campagne européenne après son succès 0-5 sur le terrain du Club de Bruges, mercredi dernier. Mardi, Leipzig joue à domicile contre Manchester City lors de la dernière journée du groupe A. Le Club de Bruges, qui se déplace au PSG, devra faire mieux que les Allemands pour être reversé en Europa League. L’adjoint Achim Beierlorzer sera sur le banc en tant qu’entraîneur principal par intérim face à Manchester City.