Oliver Glasner sera l'entraîneur de Wolfsburg et de Koen Casteels la saison prochaine

Oliver Glasner sera l'entraîneur de Wolfsburg la saison prochaine. Le club allemand dans lequel évolue le gardien belge Koen Casteels l'a annoncé ce mardi. Le technicien autrichien de 44 ans, actif cette saison au LASK Linz, a paraphé un contrat de trois ans.

Actuel deuxième du championnat autrichien derrière l'intouchable Salzbourg, Glasner, ancien défenseur, va tenter une première expérience en Bundesliga. "Je me suis rendu compte au fil de mes discussions avec Jörg Schmadtke (directeur sportif, NDLR) que nous avions le même but : amener un football attractif et fructueux au VfL pour les prochaines années", a déclaré Glasner.

Les Loups pointent actuellement à la 9ème place du championnat allemand à quatre journées de la fin.