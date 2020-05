Neuer : "Sans public, les minutes paraissent très longues"

A huis clos et sans briller, le Bayern Munich a assuré l'essentiel pour son retour après deux mois de pause, en s'imposant 2-0 dimanche à Berlin sur la pelouse de l'Union, grâce à des buts de Robert Lewandowski et Benjamin Pavard.

"Il y avait évidemment un peu d'excitation avant le match, parce que c'est quelque chose de nouveau qui commence, un peu comme un premier match de la saison en août, mais nous n'étions pas nerveux, nous savions exactement quelles seraient les conditions de jeu. L'Union comme nous-mêmes avons très bien géré ça. Et tant que la balle roule, on doit se concentrer sur l'aspect sportif. Lorsqu'on marque un but, la première impulsion est d'aller les uns vers les autres, et quand on le fait, d'un seul coup, ah... non. Mais nous sommes testés, nous nous protégeons, nous gardons les distances dans le bus, à l'hôtel, pour éviter les risques d'infection, et nous devons aussi faire attention à ça sur le terrain. On essaye autant que possible d'éviter ces gestes qu'on ne doit pas faire. Nous sommes sous surveillance, plus que le reste de l'Allemagne, et nous respectons cette discipline", a indiqué Thomas Müller après la partie.

"Dans un match sans public, les minutes nous paraissent toujours très longues, on a l'impression que le match dure plus longtemps. Nous sommes contents d'avoir dominé le match. Sur le plan du jeu on pouvait faire mieux, c'est un fait, mais nous méritons notre victoire. Pour gérer l'atmosphère du huis clos, c'est une question de motivation, d'état d'esprit, et de prise de conscience du match que nous sommes en train de jouer. Je pense que nous étions présents dès le coup d'envoi même si dans le jeu nous n'avons pas montré le meilleur, mais nous allons pouvoir nous améliorer", précisait lui Manuel Neuer.

Après 26 journées, le champion en titre conserve son avance de quatre points sur Dortmund, également vainqueur (4-0 face à Schalke 04) et de six sur Mönchengladbach, qui s'est imposé 3-1 à Francfort, samedi.