Michy Batshuayi à nouveau buteur avec le Borussia Dortmund

Michy Batshuayi continue de briller sous les couleurs du Borussia Dortmund. Ce dimanche après-midi, le buteur belge a, une fois encore, trouvé le chemin des filets et de bien belle manière. A la 48ème minute, il a dévié le ballon pour Sahin qui lui a remis immédiatement. Du plat du pied, Batsman a ensuite placé le cuir hors de portée du gardien de Stuttgart. Ce but était le deuxième du BVB après celui, un peu chanceux, de Christian Pulisic peu avant le repos. Le troisième goal a été inscrit par Maximilian Philipp. Score final : 3-0 !

En 2018, Michy Batshuayi (24 ans), c’est déjà 13 buts en 20 matches toutes compétitions confondues (9 goals avec le BVB, 3 avec Chelsea et 1 avec les Diables rouges) dont quatre doublés (contre Newcastle, Cologne, l’Atalanta Bergame et Francfort). On peut aussi y ajouter deux passes décisives.