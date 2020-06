Meunier avec le PSG en Ligue des Champions ? Dortmund n'y est pas opposé

Le Borussia Dortmund l’a annoncé jeudi : Thomas Meunier a signé un contrat avec le BVB jusqu’en 2024. Enfin de contrat avec le PSG le 30 juin, Meunier a opté pour une nouvelle aventure… mais son séjour à Paris n’est peut-être pas terminé.

En principe, le Diable rouge devait quitter Paris avec effet immédiat et donc renoncer à disputer la Ligue des Champions, décalée en août à cause du coronavirus. Mais un revirement de situation est encore possible. Le directeur général du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke l’a laissé entendre lors d’une intervention lors de l’émission 'Doppelpass' diffusée sur la chaîne allemande 'Sport 1'.

"Nous lui avons dit que s’il désirait jouer la Ligue des Champions, c’était ok pour nous. C’est en quarts de finale que le vrai football commence. S’il désire ça, il faudra qu’on discute des dates avec le PSG. Il réfléchit encore et on va essayer de trouver une solution avec les Parisiens. Il est reposé et pourrait être intégré à notre groupe après la Ligue des Champions. Ce qui, d’un point de vue de la préparation ne serait pas idéal. Mais si un joueur veut le faire, il faut l’accepter."

La réponse à cette nouvelle interrogation sur l’avenir de Thomas Meunier devrait arriver dans les prochains jours.