Meunier : "Agent Witsel a fait du bon boulot mais il n'a pas reçu une commission élevée"

Thomas Meunier entame un nouveau chapitre de sa carrière. Pour sa dixième année chez les pros, le back droit va découvrir le football allemand. Grâce à Axel Witsel ? Pas seulement.



"C’est une nouvelle aventure pour moi. Je suis impatient de débuter la saison et de découvrir ce club, le football allemand et ses supporters".



Le vrai rôle d’Agent Axel



Deux mois après l’arrivée de Thorgan Hazard, Dortmund a signé un autre joueur belge. Axel Witsel a affirmé sur les réseaux sociaux que l’Agent Axel avait encore frappé. "Son influence ? Pas plus de 5%. Sa commission n’était pas très élevée", se marre Meunier. Mais il a fait du bon boulot. Il m’a dit à quel point ce club était un géant qu’il était différent de tout ce que j’avais connu jusque-là. Je sais que je peux faire confiance à Axel. Quand il m’a dit que c’était un bon club, je savais que c’était un bon club. Mais ma décision de venir ici était déjà prise de toute façon. Son opinion était juste un bonus", explique-t-il à Patrick Owomoyela, ancien back droit du BVB, reconverti en interviewer pour la télé du club.



Quatre ans pour remporter des trophées



Thomas Meunier a gagné des titres à Bruges et à Paris. Il espère compléter son palmarès à Dortmund. "Je porte un peu chance", plaisante le Diable rouge. "Je suis quelqu’un d’ambitieux. Si je signe dans un club, je veux avoir la possibilité de gagner quelque chose. Si j’ai signé à Dortmund, c’est parce que je sais que nous pouvons gagner quelque chose, une coupe, le championnat ou autre chose. J’ai paraphé un contrat de quatre, j’espère qu’on va gagner un trophée".



Le 24 en hommage à son grand-père



"J’ai choisi ce numéro en hommage à mon grand-père. Il est décédé, il y a deux ans. C’était un grand fan du football allemand. Je pense qu’il serait très fier de me voir jouer à Dortmund".