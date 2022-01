Mercato : Coman prolonge au Bayern jusqu'en 2027 avec un contrat XXL

En Bundesliga, il a marqué depuis 2015 en moyenne un but toutes les 320 minutes (28 buts pour 148 matches), alors que sa fréquence en Ligue des champions est d'un but toutes les 196 minutes (12 buts en 40 matches).

Coman, de son côté, a affiché ses ambitions: "Mes meilleures années de footballeur sont encore devant moi et je suis heureux de les passer au FC Bayern", a-t-il dit, cité par le club, "mon but suprême est de gagner de nouveau la Ligue des champions, et cette fois s'il vous plaît en présence de nos supporters".

Le message était passé, et si Coman ne marque pas tellement plus de buts en championnat, son attitude a changé. Plus agressif, plus accrocheur, plus impliqué dans la défense. A l'image d'un Franck Ribéry ou d'un Arjen Robben auxquels il a succédé.

Son point faible? Un physique fragile. Arrêté par plusieurs blessures graves en 2017, 2018 et encore 2019, il a notamment manqué le Mondial-2018 avec les Bleus, qui ont conquis le titre sans lui.

Pour les superstitieux, Coman est pourtant un incroyable porte-bonheur: depuis ses premiers pas dans le football professionnel à l'âge de 16 ans, toutes les équipes où il a joué ont systématiquement remporté le championnat de leur pays.

De sorte qu'à 25 ans, il affiche à son palmarès neuf titres de champion: six avec le Bayern, deux avec le Paris SG et un avec la Juventus. Même si, pour son premier titre avec Paris et son scudetto avec la Juve, il n'avait joué qu'un seul match dans la saison.