Mené 0-3, Dortmund, avec Witsel buteur, arrache le match nul contre Paderborn, dernier

Quel match à rebondissements ! Alors qu'on s'apprêtait à écrire que Dortmund avait tendu l'autre joue après la gifle encaissée contre le Bayern (4-0), les hommes de Lucien Favre ont réalisé l'un des come-back de la saison pour arracher le match nul contre Paderborn (3-3). Pourtant tout avait mal commencé pour un BVB méconnaissable et auteur d'une première mi-temps cauchemardesque. Complètement amorphes malgré le sempiternel soutien de leurs supporters, les Jaune&Noir ont encaissé trois buts en première mi-temps des oeuvres de Mamba (2x) et Holtmann.

Plus que probablement sermonnés par leur entraîneur, les locaux sont ensuite remontés sur la pelouse avec de bien meilleures intentions et ont vite été récompenses. C'est Jadon Sancho, pourtant dans une mauvaise passe, qui a redonné espoir à tout un stade d'un tir imparable à la 47e. A la 83e minute, c'est ensuite Axel Witsel qui a relancé le suspens d'une tête précise dans le petit rectangle. Sursaut d'orgueil finalement salvateur puisque Capi' Marco Reus a délivré le BVB en égalisant dans les arrêts de jeu. 3-3 donc au terme d'un match fou qui a failli voir le petit poucet et lanterne rouge, Paderborn, s'imposer au Signal Iduna Park. Ce ne sera pas pour cette fois, caramba, encore raté !