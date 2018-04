Manuel Neuer de retour à l'entraînement des gardiens après six mois d'absence

Manuel Neuer, capitaine du Bayern Munich et de l'équipe nationale allemande de football, a effectué jeudi son premier entraînement des gardiens après plus de six mois d'absence suite à une blessure au pied. Le club bavarois l'a annoncé sur Twitter.

Neuer, 32 ans, s'est fracturé le pied pour la troisième fois de sa carrière en septembre 2017. Fin mars, il avait repris l'entraînement, effectuant quelques tours de terrain. Jeudi, il a enfilé ses gants pour une session spécifique avec les gardiens du Bayern.

C'est une bonne nouvelle pour Joachim Löw, sélectionneur de la Mannschaft, en vue de la Coupe du monde 2018 en Russie. Tenante du titre, l'Allemagne est tombée dans le groupe F et jouera contre le Mexique, la Suède et la Corée du Sud.