Lukebakio plante un triplé contre le Bayern et arrache le partage avec Düsseldorf

Dodi Lukebakio a inscrit ses 7e, 8e et 9e buts de la saison ce samedi à l'Allianz Arena face au Bayern. Le Diablotin s'est transformé en héros de Düsseldorf face aux champions en titre qui ont donc dû se contenter d'un partage 3-3. Les buts bavarois signés Sule (17e) et Müller (20e et 58e) n'auront donc pas suffi aux hommes de Nico Kovac pour l'emporter.

Attentif sur le premier but (44e) puis plein de sang froid en face à face sur ses 2e et 3e buts (78e et 90e+3), Lukebakio permet à Düsseldorf (9 pts) de laisser la lanterne rouge à Stuttgart. Seuls trois belges étaient parvenus à inscrire un triplé en Bundesliga auparavant: Nico Claesen avec Stuttgart, Emile Mpenza avec Schalke 04 et Bart Goor avec le Hertha Berlin (4 buts)

Contrairement à Lukebakio, Benito Raman est resté sur le banc toute la rencontre.

Le Borussia Dortmund a pour sa part décroché une troisième victoire consécutive en s'imposant 1-2 à Mainz. Toujours présent au milieu du terrain, Axel Witsel a disputé toute la rencontre les 'Borussen'. Alcacer (67e) et Piszczek (76e) ont offert la victoire à leur équipe qui trône en tête de Bundesliga avec 30 points.