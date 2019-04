Lukebakio : "Mes agents s'occupent de mon avenir, moi je me concentre sur mon jeu"

Dodi Lukebakio vit une belle saison au sein du Fortuna Düsseldorf. L'ailier a déjà inscrit 14 buts et délivré 5 assists, toutes compétitions confondues, suscitant l'intérêt de plusieurs clubs importants. Lukebakio est prêté à Düsseldorf, sans option d'achat, par Watford, où il est sous contrat jusqu'en 2022. Dans une interview à Sport Bild, il n'a pas donné d'indices concernant la saison prochaine. "Mes agents s'occupent de mon avenir, moi je me concentre sur mon jeu", a déclaré le Bruxellois.

Grâce notamment aux bonnes prestations de ses joueurs belges, Lukebakio et Benito Raman, Düsseldorf est actuellement dixième de la Bundesliga. Samedi passé, le club promu a été battu 3-1 par Mayence, mais l'international espoirs a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets.

"Susciter de l'intérêt est une sensation agréable, bien sûr. Cela me pousse. Il faut en profiter", a réagi Lukebakio. Le joueur ne veut pas s'inquiéter maintenant de son avenir. "Quand, comme joueur, tu t'occupes de ton avenir, tes prestations en ressentent. Je me concentre uniquement sur mon jeu et j'essaye de marquer des buts. C'est de cette manière que tu peux te retrouver dans le club de tes rêves.", estime-t-il.

En cas de bonnes performances avec les Diablotins, l'Euro des espoirs en juin prochain pourrait faire office de tremplin dans la carrière du jeune buteur belge.