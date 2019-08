Lukebakio : "Je voulais rester en Allemagne, je veux confirmer ici"

Dodi Lukebakio s’est engagé pour cinq ans avec le Herta Berlin. Le Diablotin va donc rester en Bundesliga, le championnat où il a littéralement pris son envol avec Düsseldorf avec 14 buts 5 assists.



"Ce transfert est la récompense de la saison que j’ai faite en Allemagne", souligne Dodi à notre micro. "Avec cette signature à Berlin, je veux confirmer dans ce pays. J’ai été séduit pas leur projet. C’est un club très ambitieux. Et maintenant, je veux les aider à atteindre leurs objectifs. C’est l’étape parfaite pour moi. J’ai besoin d’encore beaucoup jouer. J’ai hâte de commencer et de montrer de quoi je suis capable".



A Berlin, l’ex-carolo a été précédé de quelques semaines par un autre belge : Dedryck Boyata. S’il connaît mieux le pays, il est conscient de ce que le Diable rouge peut lui apporter. "Il a beaucoup plus d’expérience que moi. Je vais devoir simplement être à l’écoute de lui et des autres".



Les Diables justement, ce pourrait être l’étape suivante pour l’attaquant des Diablotins. "C’est sûr que je suis ambitieux, j’ai envie d’aller au bout de mes limites. J’espère être récompensé mais ce n’est pas moi qui décide. Je dois être performant, confirmer et après tout me sera donné."



Le Herta n’était pas le seul club sur les rangs, Lille était aussi intéressée. "Je voulais rester en Allemagne. Mais il faut toujours étudier les propositions. Mes agents étaient là pour ça. J’ai pris le temps pour voir si je faisais le bon choix, si c’était le bon club."



Lukebakio portera le N.28. C’était le "seul disponible", glisse-t-il avant de préciser que c’est aussi la date de l’anniversaire de sa femme.