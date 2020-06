Les supporters allemands demandent un changement radical cet été pour leur championnat

Les supporters de football allemands se sont regroupés au sein de "Unser Fussball" (Notre football) afin de demander des changements dans le football à la suite de la crise du coronavirus. La pandémie avec ses deux mois d’arrêt de la compétition et une reprise sans public a frappé de plein fouet de nombreux clubs sur le plan financier, certains sont même proches de la faillite.

Les supporters demandent maintenant aux clubs, à la Ligue (DFL) et à la Fédération (DFB) d’initier un changement immédiatement. "Nous ne voulons pas revenir à un système défaillant. Nous appelons les clubs et les fédérations à agir avant le début de la prochaine saison", écrit "Unser Fussball" dans une lettre ouverte.

Les fans réclament des "réformes concrètes" avec des revenus des droits de télévision répartis de manière égale, un système de fair-play financier national similaire à celui de l’UEFA, et une limite stricte à l’influence des investisseurs. La durabilité économique s’accompagne d’une lutte déterminée contre la corruption et toute forme de discrimination, un appel à plus de prix modérés des billets et des horaires de coups d’envoi favorables aux supporters.

La DFL et la DFB n’ont pas encore fait de commentaires, tandis que le nombre de clubs de supporters affiliés à "Unser Fussball" est passé de 100 à 1.100 rien que mercredi. La DFL ne s’oppose pas à un débat, et son principal dirigeant Christian Seifert s’est engagé à mettre en place une task force "avenir du football professionnel" à l’automne, ce que les fans considèrent comme trop tardif.

"Nous devons voir la crise actuelle comme une opportunité de fondamentalement remodeler le football. La pause estivale doit être un tournant", a déclaré Manuel Gaber, a déclaré le porte-parole de Unser Fussball. "Au lieu de s’éloigner de plus en plus de sa base, le football doit reconnaître les supporters comme un élément clé du football".