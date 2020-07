Les excuses de Matondo, le jeune attaquant de Schalke qui s'est affiché avec le maillot de Dortmund : "J'ai été naïf"

Le jeune attaquant gallois de Schalke 04, Rabbi Matondo, a présenté mercredi ses excuses aux supporters de son club après s’être affiché la veille sur les réseaux sociaux avec le maillot du grand rival Dortmund dans un gymnase à Cardiff.

"Je voudrais m’excuser auprès de tous ceux qui ont été agacés ou se sont sentis insultés par mon comportement", a écrit le jeune homme de 19 ans sur son compte Instagram.

"Je veux être honnête : j’ai été naïf en portant le maillot pour une séance d’entraînement privée. C’était celui de mon pote Jadon Sancho. Je l’ai porté uniquement à cause de Jadon, cela n’avait rien à voir avec Dortmund", s’est-il justifié, estimant toutefois qu'"il n’y a aucune excuse pour ce comportement immature."

Le buteur de 19 ans, aperçu avec les couleurs de l’éternel rival sur Instagram, dans une publication rapidement supprimée, a déclaré avoir enfilé ce maillot sans penser "aux conséquences et que cela pourrait heurter de nombreuses personnes". Or ce post avait provoqué un tollé chez les fans de Schalke, dont beaucoup l’ont appelé à quitter les Bleus et Blancs.