Les Diablotins, son départ d'Anderlecht, la Bundesliga, Bornauw se confie

Sebastiaan Bornauw entame une nouvelle campagne avec les Diablotins. Présent à l’Euro en juin dernier, le nouveau défenseur de Cologne a pris goût à ce genre de compétition. "On aurait tous espéré allez plus loin. Mais c’était aussi une expérience incroyable avec un superbe groupe. Comme lors de la campagne précédente, l’objectif est de se qualifier. On va prendre match par match. On va commencer par le pays de Galles et essayer de prendre les trois points. Puis ce sera au tour de la Bosnie."



Transféré cet été à Cologne, Bornauw s’est installé dans l’axe défensif du club allemand. "Je suis content de jouer en Bundesliga. Je crois que c’est une bonne compétition pour s’améliorer. Pour l’instant, il n’y a que du positif pour moi. J’ai beaucoup de points à améliorer. Mais je ne vais pas tous les exposer. Je vais essayer de les améliorer au plus vite, de jouer et d’apprendre pour devenir meilleur. Le plus important pour moi, c’est de jouer et de m’améliorer tous les jours."