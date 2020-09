Leistner suspendu trois matches pour avoir réglé ses comptes avec un spectateur

Le défenseur de Hambourg Toni Leistner a écopé vendredi de cinq matches de suspension, dont deux avec sursis, pour avoir agressé un spectateur qui l'avait insulté après la rencontre de Coupe contre le Dynamo Dresde, son ancien club, plus tôt dans la semaine.

La fédération allemande (DFB) a mis deux de ces cinq matches en sursis pour une durée d'un an et a condamné le joueur à une amende de 8.000 euros. Leistner a couru dans les tribunes après le match et a poussé le fan, qui l'avait agressé verbalement. En agissant de la sorte, Leistner a également violé le protocole anti-coronavirus et a incité la DFB à étendre la suspension des matches de Coupe à toutes les compétitions.

La DFB a déclaré "qu'il s'est exposé lui-même et éventuellement des tiers au risque d'infection par le coronavirus", et a qualifié son geste de "grave faute professionnelle".

Le président du tribunal sportif de la DFB, Hans E. Lorenz, a déclaré: "D'une part, nous avons dû tenir compte du fait que l'attaque d'un spectateur par un joueur était une faute particulièrement grave, mais d'un autre côté, nous devions également apprécier la gravité de la provocation précédente".