Leipzig – Dortmund : le Borussia et ses Belges vaincus par Leipzig dans un match qui a tenu ses promesses (2-1)

Le Borussia Dortmund a livré un match animé et tactiquement intéressant sur la pelouse du Red Bull Arena pour la onzième journée du championnat allemand mais ne s’impose pas face à Leipzig et reste deuxième dans le classement mais avec quatre points de différence avec le Bayern, qui confirme sa première place.

Dans les premières minutes de jeu, Leipzig s’impose sur le terrain et crée un bloc que les jaunes et noirs peinent à contrôler. Les hommes de Jesse Marsch créent plusieurs occasions dans le rectangle et mettent la pression au Borussia qui doit se réveiller après une demi-heure de jeu. Très offensif, voire agressif, Leipzig matérialise sa domination à la 29ème minute et ouvre le score grâce à un très beau but de la part de Christopher Nkunku (1-0).

À la fin de la première mi-temps, les hommes de Marco Rose ont du mal à réagir et enchaînent plusieurs cartes jaunes en peu de temps. Malgré une partie qui s’anime, quelques occasions et plusieurs corners, le Borussia rentre défait aux vestiaires mais tout reste possible en seconde mi-temps.

Les jaunes et noirs remontent sur le terrain, déterminés, et créent déjà une belle occasion après trois minutes mais Leipzig n’a pas perdu sa motivation et se montre tout aussi incisif qu’en première mi-temps. Dortmund ne se laisse pas faire, à la 52ème, Marco Reus trouve les filets du gardien de Leipzig grâce à une assist de Thomas Meunier à l’intérieur de la surface de penalty (1-1) et relance le jeu.

Leipzig ne perd pour autant pas de sa superbe, Nkunku impressionne avec une double roulette avant d’aller frapper le poteau dans une action incroyable (sûrement celle du week-end) qui, malheureusement, ne mène à rien. Qu’à cela ne tienne, quelques instants après seulement, le milieu offensif donne l’assist à Yussuf Poulsen qui trompe Gregor Kobel (2-1).

Le Borussia a eu chaud à la 74ème minute à la suite d’un goal de la tête de Nordi Mukiele, finalement sifflé hors-jeu, mais reste résistant face aux attaques de Leipzig et continue à se battre jusqu’à la fin de ce match intense dont la cadence n’a pas été ralentie, au contraire. Ce n’est malheureusement pas suffisant pour les hommes de Marco Rose qui ont été un cran en dessous ce soir face à un très bon Leipzig.