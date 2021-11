Rapidement réduit à 10 face à l’Ajax, le Borussia Dortmund a connu une sacrée désillusion cette semaine en Champions League (1-3). Mais les Jaunes et Noirs n’auront pas le temps de s’apitoyer sur leur sort puisque c’est un déplacement à Leipzig qui les attend ce samedi.

Un choc ultra important pour Dortmund et ses Belges, toujours à un petit point du Bayern, en tête du championnat. Il faudra donc une victoire pour suivre le rythme imposé par l’ogre bavarois.

Et pour ça, le Borussia pourra compter sur tous ses Belges. Axel Witsel est revenu dans le 11 de base après quelques semaines sur le banc. Thomas Meunier et Thorgan Hazard sont débarrassés de leurs pépins physiques et revenus en forme.

Mais la tâche sera ardue puisqu’après un début de saison moyen, Leipzig semble commencer à trouver la bonne carburation.