Leipzig-Dortmund : 0-1, Haaland ouvre le score (direct commenté)

Duel au sommet entre Dortmund et Leipzig ce samedi pour le compte de la 33e et avant-dernière journée de Bundesliga. Derrière le Bayern intouchable et déjà sacré champion, les deux équipes se battent pour la 2e place. Pour l'instant, léger avantage au BVB avec 66 points mais qui ne compte que trois petites unités d'avance sur son adversaire du jour.

Les deux équipes ayant la même différence de buts, Leipzig pourrait passer devant Dortmund s'il l'emporte aujourd'hui. Les enjeux sont connus, les Belges (Hazard et Witsel) devraient être titulaires et le match sera à retrouver en direct commenté sur notre site. Début des hostilités à 15h30.