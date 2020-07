Le transfert de Boateng au PSG a capoté à cause… d'une sieste

L’histoire date de 2018 mais Bild.de vient tout juste d’y apporter un nouveau rebondissement. A l’époque, Jerôme Boateng est en bout de course au Bayern et ardemment courtisé par le PSG. Le transfert est même quasiment bouclé avant de capoter au tout dernier moment. Peu d’explications sont alors données mais deux ans plus tard, on sait enfin ce qu’il s’est passé : une sieste mal maîtrisée est venue entraver un transfert quasiment fait.

A l’époque, Antero Henrique, l’ancien directeur sportif du PSG est censé rencontrer Hasan Salihamidzic, son homologue bavarois pour finaliser le transfert. Seulement voilà, le Portugais s’étant assoupi au mauvais moment, n'entend pas son réveil et pose un énorme lapin au directeur sportif bavarois. Une bévue qui aurait rendu fou Salihamidzic qui a directement coupé court aux négociations. Comme quoi, un transfert ça peut parfois se jouer à très peu de choses.