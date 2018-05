Le Suisse Lucien Favre est le nouvel entraîneur de Dortmund

Le Suisse Lucien Favre, qui entraînait jusqu'ici Nice dans le championnat de France, a été nommé entraîneur de Dortmund pour deux ans, a annoncé mardi le club allemand.

"Le recrutement de Lucien Favre comme entraîneur constitue une part importante de notre renouveau sportif à partir de cet été", a indiqué dans un communiqué le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc, après plusieurs saisons difficiles pour ce club qui est l'un des grands rivaux du Bayern Munich en Allemagne.

Lucien Favre, 60 ans, remplacera l'Autrichien Peter Stöger qui entraînait Dortmund depuis décembre 2017 mais dont le contrat n'a pas été prolongé en raison de résultats jugés décevants.

"Dortmund compte parmi les clubs les plus intéressants en Europe, c'est la raison pour laquelle je me réjouis de mon retour en Bundesliga", indique Favre dans le communiqué du club. Il a déjà entraîné dans le passé en Allemagne le Herta Berlin et le Borussia Mönchengladbach.

Dortmund a terminé quatrième de la Bundesliga cette saison, à 29 points du champion Bayern Munich. Il ne s'est qualifié que de justesse pour la Ligue des Champions la saison prochaine et a encaissé un retentissant 6-0 à Munich contre le Bayern fin mars.

Signe des turbulences qui agitent Dortmund, Stöger était lui-même arrivé à la rescousse après le départ forcé du Néerlandais Peter Bosz, recruté suite au limogeage de l'entraîneur emblématique du club Thomas Tuchel, aujourd'hui au Paris SG en France.

Lucien Favre va avoir pour mission de faire du Borussia Dortmund à nouveau un prétendant au titre national et de redonner au club son style de football fait de jeu rapide, offensif et spectaculaire, carte d'identité depuis plusieurs années