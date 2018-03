Le retour de Batsman, auteur de 2 buts, permet à Dortmund de s'imposer sur le fil

Après 5 matches sans marquer toutes compétitions confondues, Michy Batshuayi a retrouvé son efficacité. Monté à l'heure de jeu, l'attaquant belge a permis au Borussia Dortmund de décrocher trois points précieux à la maison face à Francfort.

Le Diable rouge a inscrit deux buts cruciaux en faveur du BVB. A la 77ème minute, il a permis au club allemand de prendre l'avance 2-1. Francfort rétablira l'égalité mais à la 94ème minute, Batshuayi va surgir pour offrir une victoire inespérée au Borussia (3-2).

Batsman en est désormais à 7 buts en 9 matches toutes compétitions confondues. "Ça fait vraiment plaisir d'autant que ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué" a réagi le Diable rouge. "C'était un match très important pour la qualification en Ligue des champions, contre une équipe qui était à égalité avec nous. Ça fait du bien de prendre les trois points. Sur le dernier but, je pensais que j'étais hors-jeu, j'attends un peu et je vois que l'arbitre ne siffle pas. J'étais sur le banc au début, aucun problème, c'est un choix du coach, c'est lui le patron. J'étais un peu fatigué j'ai enchaîné beaucoup de matches, ça m'a fait du bien et finalement j'ai marqué les deux goals".