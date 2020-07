Le PSG perd encore un de ses jeunes prometteurs, Tanguy Kouassi signe au Bayern

Le Bayern Munich a recruté le Français Tanguy Nianzou Kouassi, 18 ans, en provenance du Paris Saint-Germain. Le jeune défenseur, arrivé gratuitement, a signé un contrat de quatre ans. Une annonce qui fait mal au PSG, tant son secteur défensif commence à se dégarnir. Kouassi a pris part à 13 rencontres du PSG la saison passée, jouant notamment comme titulaire lors du match de Ligue des Champions contre Galatasaray. Il a marqué trois buts.

Le jeune joueur était d’ailleurs considéré comme un grand espoir pour le club qui voit chaque année ses meilleurs éléments chez les jeunes aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. En plus de ne pas pouvoir profiter du talent de ses pépites, le PSG voit aussi s’envoler des rentrées importantes. Le club de la capitale va devoir étudier le recrutement d’un arrière supplémentaire. Et Kouassi, jeune, talentueux et polyvalent aurait pu se monnayer à prix d’or s’il avait paraphé un contrat professionnel.

C’est donc le Bayern Munich qui se frotte les mains d’avoir signé le défenseur. "Nous sommes très heureux d’avoir pu recruter Tanguy Nianzou Kouassi", a déclaré le directeur sportif Hasan Salihamidzic. "Selon nous, il est l’un des plus grands talents en Europe. Sa meilleure place est défenseur central, mais il peut jouer à différentes positions. Nous sommes sûrs qu’il connaîtra une grande carrière à Munich et renforcera notre équipe."

Kouassi rejoint la colonie française du Bayern, composée de Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Mickaël Cuisance. Un contingent qui devrait l’aider à bien s’intégrer dans son nouveau club où la concurrence sera féroce à son poste.