Le jeune talent du Bayern, Jamal Musiala opte pour l'Allemagne plutôt que l'Angleterre

Le milieu de terrain du Bayern Munich Jamal Musiala a décidé de jouer pour l'équipe nationale d'Allemagne et non pour celle d'Angleterre. Musiala, buteur en Ligue des Champions contre la Lazio mardi (victoire 1-4), l'a déclaré mercredi à The Athletic et à l'ARD. Il pourrait débuter avec la 'Mannschaft' en mars.

Né en Allemagne, Musiala est parti en Angleterre à l'âge de sept ans et a évolué à Chelsea avant de rejoindre le Bayern en 2019. Il a joué dans les équipes de jeunes des deux pays.

"J'ai un cœur pour l'Allemagne et un cœur pour l'Angleterre et les deux cœurs continueront de battre", a déclaré Musiala, qui aura 18 ans vendredi

"J'ai beaucoup réfléchi à cette décision. A la fin, j'ai écouté la sensation qui me disait que jouer pour l'Allemagne serait le bon choix. C'est une décision qui me semblait juste, mais j'avais besoin de temps pour la prendre."

Musiala et sa mère ont rencontré le sélectionneur allemand Joachim Löw et le directeur général Oliver Bierhoff après un match de Bundesliga le mois passé. "J'ai eu une conversation très bonne et honnête avec Joachim Löw. M. Löw m'a montré une voie très claire pour moi dans l'équipe nationale."

Dans un communiqué publié par la fédération allemande, Löw se réjouit de la décision de Musiala et confirme son intention de le sélectionner pour les matchs de qualification au Mondial 2022 le mois prochain. "Je vois un grand potentiel en lui, nous le surveillons déjà depuis un petit temps", a souligné le sélectionneur champion du monde en 2014.

"Bien sûr, nous ne pouvons lui donner aucune garantie en ce moment, ce ne serait pas correct. Mais je pense que nous l'appellerons en mars car nous aurons une plus grosse sélection que d'habitude en raison des trois matchs à jouer en rapide succession. Nous pourrons alors mieux nous connaître."

Cette saison, Musiala compte 16 présences et trois buts en championnat et a joué quatre matchs (un but) en Ligue des Champions.

L'Allemagne recevra l'Islande (25 mars), se déplacera en Roumanie (28 mars) et recevra la Macédoine du Nord (31 mars) en qualification au Mondial 2022.



