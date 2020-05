Le Hertha, Lukebakio et Boyata, buteurs, écrasent l'Union dans le derby de Berlin

Le Hertha Berlin s'est facilement imposé (4-0) face à son voisin de l'Union Berlin lors du derby de la capitale allemande disputé à huis clos au Stade Olympique, ce vendredi en ouverture de la 27ème journée de Bundesliga.

Dodi Lukebakio a inscrit le deuxième but des siens (52' 2-0), alors que Dedryck Boyata a ponctué sa superbe prestation en défense centrale par un but de la tête (77' 4-0). Ce succès permet au Hertha de s'installer provisoirement à la dixième place du classement avec 34 points.

Les Belges du Hertha, Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio, ont tous les deux débuté la rencontre, comme cela avait été le cas six jours plus tôt lors de leur retour à la compétition à Hoffenheim (victoire 0-3).

L'ailier belge de 22 ans s'est d'ailleurs créé la première grosse occasion du match après 17 minutes de jeu. Lancé à toute vitesse sur son flanc droit, Dodi Lukebakio s'est présenté devant le gardien de l'Union et, légèrement excentré, il a tenté de glisser le ballon entre les jambes de Rafał Gikiewicz, sans succès.

Après deux belles occasions pour les locaux via Matheus Cunha (27', 38'), le dernier temps fort de la première période a été à mettre à l'actif des visiteurs via Robert Andrich, sur phase arrêtée, après une faute commise par Dodi Lukebakio. Cela lui a coûté un carton jaune (43').

Pendant ce temps-là, impérial en défense (pas la moindre faute signalée) et propre à la relance (61 ballons touchés), Dedryck Boyata a gagné... 100% de ses duels lors des 45 premières minutes de jeu.