Le Hertha Berlin préparerait une offre record pour attirer Dodi Lukebakio

Dodi Lukebakio est sur le point de quitter Watford pour signer un contrat de cinq ans au Hertha Berlin, assure le quotidien allemand Bild. Les Berlinois devraient débourser 20 millions d'euros pour s'attacher les services du Diablotin, très en vue la saison dernière sous les couleurs du Fortuna Düsseldorf avec qui il évoluait en prêt.

Il s'agirait d'un transfert record pour le Hertha qui a déjà attiré un autre belge durant ce mercato, à savoir Dedryck Boyata en provenance du Celtic Glasgow.

Lukebakio, 21 ans, a débuté sa carrière sous la vareuse du Sporting d'Anderlecht, son club formateur. Passé une saison par Toulouse, il a rejoint Charleroi à l'été 2017. Il a quitté les Carolos six mois plus tard contre 5 millions d'euros pour rejoindre Watford en Premier League. Peu convaincant chez les 'Hornets', il a tenté sa chance à Düsseldorf l'été dernier et a rapidement séduit les observateurs avec dix buts - dont un triplé face au Bayern - et quatre assists en Bundesliga.